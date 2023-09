Cronaca Incidente sulla Statale 133 tra Palau e Santa Teresa: Un ferito grave

Intorno alle ore 19, sulla statale 133 tra Palau e Santa Teresa, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un'auto e un camion adibito alla raccolta dei rifiuti. L'incidente si è consumato nelle vicinanze dell'hotel Marmolata, nelle immediate vicinanze di Palau. Le cause esatte dell'accaduto sono ancora in fase di investigazione. Immediata è stata la risposta del 118, che è stato chiamato in soccorso alle 19:11. Dato l'entità del sinistro, è stato necessario l'intervento aereo con un elicottero sul luogo dell'incidente. Purtroppo, dalle prime notizie emerge che uno degli automobilisti è in condizioni serie, avendo riportato un trauma significativo alla schiena. Continueremo a monitorare la situazione e forniremo ulteriori dettagli non appena disponibili.