Esonero IRAP per le Onlus del Terzo Settore - Un respiro per enti e lavoratori





Così Lucia Coi, presidente del Centro di servizi per il volontariato della Sardegna, dopo la buona notizia giunta dall’Assemblea di via Roma a Cagliari. Una notizia che arriva un mese dopo (era il 3 agosto scorso) l’allarme lanciato proprio dal Csv Sardegna. Occorreva, infatti, un adeguamento del testo di legge per l’estensione del beneficio dell’esenzione. «In queste settimane, l’attività consiliare si è interrotta per le vacanze estive. Ma un po’ tutte le forze politiche hanno compreso che si trattava di rendere giustizia a questi enti, ai quali viene giustamente riconosciuto il valore delle loro attività in ambito sociale. Questo provvedimento verrà applicato a tutte le Onlus che erano iscritte all’apposito Anagrafe alla data del 21 novembre 2021 o in data successiva nel caso di richiesta d’iscrizione presentata anteriormente».

«A nome del Csv Sardegna desidero esprimere un grande apprezzamento per l’emendamento al Collegato alla Finanziaria presentato dalla Giunta regionale e approvato oggi in Consiglio, in merito all’esenzione del pagamento dell’Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive, per le Onlus che si sono iscritte come Ets al Registro unico nazionale del Terzo settore. Senza questo provvedimento, molte realtà del Terzo settore isolano avrebbero dovuto chiudere, con inevitabili e catastrofiche conseguenze per i cittadini che beneficiano del loro operato e per centinaia di lavoratori degli Ets».