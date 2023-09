Emergenza pitbull a Guasila: Autorità alla ricerca del proprietario

L'intervento tempestivo e professionale del team del Dog Hotel di Assemini ha portato ad una soluzione: grazie all'opera di un veterinario, il pitbull è stato sedato e successivamente trasportato in totale sicurezza al rifugio "Tana di Bau" di Quartu Sant’Elena. Attualmente, si sta indagando sulla provenienza dell'animale. Nonostante il pitbull non abbia un microchip identificativo, il suo stato fisico non segnala segni di denutrizione, lasciando supporre che possa avere un proprietario. Le autorità stanno pertanto lavorando per rintracciare chi possa aver perso o abbandonato l'animale.

Una residente di Guasila ha vissuto momenti di paura quando, nel proprio giardino, si è ritrovata faccia a faccia con un pitbull di notevoli dimensioni. Presa dal terrore, la donna ha prontamente chiuso le porte di casa e allertato le autorità locali. La situazione si è ulteriormente intensificata quando, nel tentativo di mettere al sicuro l'animale, uno dei carabinieri è stato morso alla mano dal cane, subendo una lesione profonda. L'agente è stato successivamente curato presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari.