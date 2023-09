Un investimento strategico per la Sardegna: Introduzione di incentivi per le compagnie aeree





Grazie all'iniziativa presentata dall'assessore Antonio Moro, la Sardegna si è mossa con saggezza e lungimiranza, destinando 25 milioni di euro in tre anni all'abbattimento delle tasse aeroportuali. Questa misura, rivolta alle compagnie aeree che rispettano rigidi criteri di certificazione, intende potenziare nuovi collegamenti aerei, non solo incentivando l'espansione turistica ma anche collegandosi al mercato crocieristico e potenziando le attività di promozione.





I benefici di questo provvedimento sono molteplici. Innanzitutto, contribuirà a destagionalizzare le presenze turistiche, garantendo un flusso costante di visitatori sull'isola, e non solo durante i picchi stagionali. Questo aiuterà l'economia locale, creando stabilità per le imprese e opportunità di lavoro per la popolazione residente. Inoltre, la misura proposta pone quattro criteri chiari e stringenti per le compagnie aeree, garantendo che gli aiuti siano utilizzati in maniera efficace e che non ci sia una competizione sleale tra i vettori.





La chiarezza e la trasparenza sono alla base di questa iniziativa, che vede come principali beneficiari le compagnie aeree che effettivamente portano valore all'isola e ai suoi abitanti. Le critiche mosse dall'opposizione non tengono conto della natura innovativa e strategica di questa iniziativa. Mentre alcuni possono vedere questa misura come una semplice estensione della continuità territoriale, in realtà rappresenta un rinnovamento, un investimento per il futuro dell'isola. L'approvazione di questo provvedimento giunge in un momento cruciale.





Il presidente della Regione Solinas e l'assessore Moro si stanno preparando per un incontro con la commissaria Ue dei Trasporti. In questo contesto, la Regione avrà l'opportunità di discutere le sfide dell'attuale sistema, dalla sottostima del traffico dei residenti alle questioni legate alle tariffe. Questo momento di dialogo con l'UE sarà fondamentale per garantire che le esigenze della Sardegna vengano ascoltate e comprese. In conclusione, con quest'ultimo provvedimento, la Sardegna sta mostrando una visione progressista e strategica per il suo futuro, ponendosi come un esempio positivo di gestione regionale e di promozione turistica.

L'ultimo provvedimento della Regione Sardegna rappresenta un passo avanti significativo per la promozione del turismo e la connettività dell'isola.