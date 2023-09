La Valle della Luna è finalmente libera: Sgomberati gli ultimi Hippy - Ripristino dell'ordine e tutela dell'ambiente in Gallura





Tuttavia, la presenza costante di questa comunità ha causato anche molti problemi. Sebbene rappresentino una parte della storia culturale e turistica della zona, gli hippy hanno anche contribuito, volutamente o meno, a una serie di abusi ambientali. La Valle era diventata un luogo di degrado: molteplici scritte e disegni su rocce, strutture abusivamente modificate con cemento e pietre, e segnalazioni frequenti di un alto consumo di sostanze stupefacenti. La presenza di baraccopoli e rifiuti sparsi ha ulteriormente compromesso l'integrità dell'area. Circa trenta persone sono state allontanate dalla Valle. Oltre allo sgombero, è stato comminato a ciascun occupante una multa di 300 euro per campeggio abusivo. Il Comune di Santa Teresa ha già iniziato a mobilitare le proprie squadre per rimuovere i manufatti abusivi e per restituire alla Valle della Luna il suo aspetto originale.





Nonostante il carattere potenzialmente delicato dell'operazione, lo sgombero si è svolto in maniera pacifica e senza incidenti gravi. Solo alcuni degli occupanti, in un gesto di protesta, hanno danneggiato una macchina delle forze dell'ordine. Questo intervento è stato eseguito dalla polizia locale con il sostegno della polizia di Stato, dei carabinieri della stazione di Tempio Pausania e del corpo forestale. L'azione rappresenta un importante passo avanti nel ripristino dell'ordine e nella tutela dell'integrità ambientale di uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna.

Nel comune di Santa Teresa di Gallura, nella suggestiva Valle della Luna, questa mattina si è concluso un capitolo storico della cultura alternativa italiana. Le forze dell'ordine, dando attuazione all'ordinanza firmata dal sindaco, hanno sgomberato la zona da una comunità di hippy che la occupava abusivamente da decenni. È a partire dagli anni '60 che vari gruppi di hippy hanno scelto di stabilirsi nelle grotte e negli anfratti della Valle della Luna. Questi abitanti alternativi, a loro volta, hanno dato il nome al luogo, trasformandolo negli anni in una destinazione turistica.