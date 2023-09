Due turisti annegano a pochi chilometri di distanza sulle coste sarde

In due distinte località, due turisti hanno perso la vita annegando. A San Teodoro, un uomo svizzero di 60 anni, residente in Germania e in vacanza sull'Isola, ha tragicamente perso la vita nelle acque di Cala d'Ambra. Accompagnato in spiaggia dalla moglie, al momento dell'incidente lei non si è accorta della tragedia. La donna è stata successivamente rintracciata tra i bagnanti dagli agenti della polizia locale, che le hanno comunicato la triste notizia. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici del 118, non è stato possibile salvare l'uomo. Rita Deretta, sindaca di San Teodoro, è giunta sul posto poco dopo l'accaduto.





Pochi chilometri più a nord, lungo la spiaggia di Santa Lucia a Siniscola, un altro turista, questa volta un tedesco di 41 anni, ha perso la vita. Nonostante le condizioni marine fossero particolarmente avverse, con onde alte e un forte vento, l'uomo ha deciso di fare il bagno. Ancora non è chiaro se l'annegamento sia stato causato da un malore o se le difficili condizioni marine abbiano impedito al turista di tornare a riva. Anche in questo caso, i tentativi dei medici del 118 per rianimarlo sono risultati vani. Questi tristi episodi sono un monito sulla necessità di prestare massima attenzione quando si decide di entrare in acqua, soprattutto in condizioni meteo-marine non ideali.

San Teodoro e Siniscola, Sardegna - La costa nord-orientale della Sardegna è stata teatro di due tragedie nelle ultime ore.