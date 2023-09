Contro un Pino sulla 131: Automobilista in condizioni critiche trasportato con Elisoccorso a Cagliari

Alcuni testimoni oculari, altri automobilisti presenti, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le squadre di pronto intervento del 118 e dei vigili del fuoco sono arrivate prontamente sul posto, lavorando incessantemente per estrarre l'automobilista intrappolato nell'abitacolo. A causa delle gravi condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dell’Areus per il trasporto urgente all'ospedale di Cagliari. Il secondo incidente, verificatosi quasi contemporaneamente al precedente, ha coinvolto un camper al chilometro 100, tra Terralba e Uras.





Anche in questo caso, il veicolo è uscito di strada, ribaltandosi su un lato. Fortunatamente, gli occupanti del camper non hanno riportato ferite gravi. Nonostante l'assenza di gravi infortuni, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per recuperare il veicolo e garantire la sicurezza del tratto stradale interessato. Gli episodi di oggi mettono in luce l'importanza della prudenza alla guida e l'efficienza dei servizi di soccorso nel nostro territorio. Ulteriori indagini saranno condotte per determinare le cause esatte di questi incidenti.

