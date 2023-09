Navigarte Sbarca allo Yacht Club Alghero per un weekend di emozioni e creatività

Giorno 1 - "Salviamo Marcolino" (9 settembre): I bambini parteciperanno a una coinvolgente caccia al tesoro in mare, alla ricerca del ‘’naufrago Marcolino’’. Questa giornata non si limitera` alla sola avventura, ma offrira` ai bambini l'opportunita` di condividere emozioni, nello specifico incoraggiando un dialogo aperto tra paura, coraggio e speranza.





Giorno 2 - "Espressione Artistica delle Emozioni" (10 settembre): In questa giornata, i giovani partecipanti, saranno coinvolti nella realizzazione di un’opera collettiva – ideata sulla base della giornata precedente - che sara` esposta durante il rinfresco accompagnato da musica dal vivo, presso la sede dello Yacht Club, dalle 18:30 in poi. Soci, parenti e amici sono calorosamente invitati a partecipare. Un sentito ringraziamento al Consorzio del Porto per il prezioso sostegno fornito. Per ulteriori dettagli e informazioni, visitate il sito web www.navigartevents.it.

Anche quest'anno, in coincidenza con la chiusura della scuola di vela estiva dello Yacht Club Alghero, Navigarte propone un evento. Ideato nel 2022 da tre amici - Cenzo Cocca, Enrico Manca e Riccardo Celotto – il progetto Navigarte mira a favorire l'incontro tra le persone attraverso eventi che invitano all'introspezione personale. Il 9 e il 10 settembre, presso lo Yacht Club Alghero, si svolgera` "Chi ha visto Marcolino?", un evento educativo rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, il cui programma si articola in due giornate: