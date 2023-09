Cronaca Il Generale Vannacci presenta il suo libro a Villasimius

Il noto generale Roberto Vannacci ha scelto l'incantevole scenario di Villasimius, in Sardegna, per il lancio ufficiale del suo libro 'Il mondo al contrario'. Nonostante l'opera sia stata al centro di molteplici polemiche a causa di alcune frasi considerate controverse, è rapidamente salita alle prime posizioni delle classifiche di Amazon. Di fronte a 200 spettatori, Vannacci ha tenuto a precisare: "Riscriverei tutto esattamente così", aggiungendo che avrebbe forse rivisto soltanto alcune virgole. Evidentemente, il libro ha saputo toccare corde sensibili tra gli italiani: "La diffusione del libro conferma che ho toccato dei punti che la maggior parte degli italiani considera interessante, altrimenti non l'avrebbe comprato e letto". In merito al suo futuro, il generale non esclude nulla, neanche un'eventuale incursione in politica. "Faccio il soldato e continuerò a farlo, ma come soldato ho imparato a non chiudermi nessuna porta e nessuna alternativa", ha dichiarato l'ex capo della Folgore, che ama trascorrere le sue vacanze nella regione sarda. Durante l'evento a Villasimius, tenutosi in piazza Margherita Hack, l'attenzione del pubblico è stata catturata dal dialogo tra Vannacci e il giornalista Sandro Angioni. Rispondendo ad una delle domande, Vannacci ha commentato: "Mi hanno dipinto strumentalmente come xenofobo e razzista, ora anche putinista, è l'ultimo epiteto". Ha poi sottolineato: "Non c'è alcuna espressione offensiva o lesiva della dignità, né tantomeno che possa istigare all'odio" riguardo al contenuto del suo libro.