Recupero della barca "Vintage" nelle acque di Caprera

Grazie all'intervento coordinato della Capitaneria di Porto di La Maddalena e di due aziende specializzate nel settore nautico, l'operazione di recupero è stata avviata venerdì scorso. Dopo intense ore di lavoro, solo nel pomeriggio del giorno successivo, l'imbarcazione di oltre 17 metri è stata finalmente riportata a galla e successivamente rimorchiata fino a un cantiere nautico situato a Palau.





Il successo dell'operazione non ha solo permesso di recuperare la "Vintage", ma ha anche garantito la salvaguardia di un tratto di fondale marino vicino a alcune delle spiagge più belle e protette dell'Arcipelago, in particolare quelle di Caprera e La Maddalena. Il recupero sottolinea l'importanza di interventi tempestivi in aree di così grande rilevanza ambientale.

Nelle profonde acque dell'isola di Caprera, all'interno del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, giaceva da giorni un relitto, la barca "Vintage", affondata in circostanze ancora non chiare. Adagiata su un fondale di 43 metri, la sua presenza costituiva una potenziale minaccia per un'area marina di elevato valore ambientale.