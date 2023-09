La Sardegna in primo piano: Villasimius accoglie il generale Vannacci e il suo bestseller controcorrente





L'ex comandante della Folgore, attualmente sotto osservazione dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà presente a Villasimius, nella suggestiva piazza Margherita Hack, il 4 settembre. Qui, sarà intervistato dal rinomato giornalista Sandro Angioni in un dialogo che promette di essere profondo e stimolante. Interessante notare che questo appuntamento non figura in nessun calendario ufficiale di eventi o festival.





La decisione di ospitare Vannacci è stata, infatti, un'iniziativa dal sindaco Gianluca Dessì, considerando la familiarità del generale con la bellissima costa del Sarrabus. L'appuntamento è fissato per le 19, anticipando una serata che si preannuncia ricca di riflessioni e scambi culturali.

La Sardegna è stata scelta come ambientazione per la presentazione ufficiale del libro "Il mondo al contrario" dell'illustre generale Roberto Vannacci. Un'opera che ha rapidamente guadagnato popolarità e attenzione, collocandosi al vertice delle classifiche di vendita.