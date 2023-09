Cronaca Villasimius: Scandalo al passo carrabile! L'atto ribelle di un residente mette in subbuglio due turiste

Nella sofisticata Villasimius, dove l'aria sa di mare e la giustizia si misura in quintali di rifiuti, un valoroso cittadino ha deciso di prendere le redini della situazione, dimenticando i noiosi vigili e i soliti protocolli. Due intraprendenti turiste, forse disorientate dalla bellezza del luogo o semplicemente dalla bramosia di un parcheggio comodo, hanno osato ostruire l'ingresso regale della dimora di questo gentiluomo. E come ha risposto lui? Non con un semplice bigliettino sotto il tergicristallo, ma con un intero menù di rifiuti assortiti. Una vera e propria opera d'arte moderna: "Still life con mastelli". Le due avventuriere straniere, probabilmente non abituate all'avanguardia artistica sarda, hanno prontamente chiamato la polizia, forse sperando in una guida turistica per decifrare il messaggio. Il nostro audace residente, ora, potrebbe dover pagare un prezzo per la sua espressione artistica spontanea, mentre le ragazze apprenderanno che, a Villasimius, anche un parcheggio può trasformarsi in una lezione di vita (e di arte). E così, in una calda giornata estiva, Villasimius ha riscritto le regole dell'etichetta automobilistica. Bravo!