Cronaca Santa Giusta: Incredibile furto tra vicini - L'arrestato si barrica in casa

In una girandola di eventi a dir poco inusuali a Santa Giusta, un residente di piazza Martiri ha deciso di "prestare" dalla vicina. A.S., 45 anni, noto alle forze dell'ordine per precedenti avventure criminali, ha trasformato il detto "meglio un vicino vicino che un cugino lontano" in un mantra piuttosto letterale, introdottosi nell'appartamento accanto. E come? Pare attraverso un audace sfondamento del muro. Dopo essersi appropriato di 400 euro e vari oggetti, l'uomo è tornato tranquillamente a casa. Ma il suo segreto non è durato a lungo: i carabinieri, seguendo le tracce del misfatto, lo hanno individuato. Sorprendentemente, invece di arrendersi, A.S. ha scelto di barricarsi al piano superiore della sua abitazione, costringendo l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Il finale di questa stravagante vicenda? Domani mattina A.S. avrà un appuntamento in tribunale. Un promemoria per tutti: meglio mantenere buoni rapporti con i vicini.