Omicidio a Piandanna: Il Comune interviene sul "campo degli invisibili" - Necessaria una bonifica dell'area

Ma con il recente omicidio, l'attenzione pubblica e istituzionale è inevitabilmente ricaduta su questa zona e sul suo marcato degrado. In risposta a questa emergenza, l'amministrazione comunale ha annunciato piani concreti per intervenire sul "campo degli invisibili". Poiché l'area è di proprietà del Comune, l'obbligo morale e legale di intervenire diventa ancor più stringente. L'obiettivo dichiarato è quello di ripulire e mettere in sicurezza il luogo, in modo da prevenire ulteriori episodi tragici e ridare dignità a quella porzione di territorio. È inevitabile riflettere su come una zona così vicina a ville, università e ospedale sia potuta degenerare a tal punto. La tragica morte di Pasquarelli, un anziano cittadino, rappresenta un campanello d'allarme, un segnale che non può e non deve essere ignorato.





C'è una speranza crescente che la sua morte possa portare a un cambiamento tangibile, affinché tragedie simili non si verifichino in futuro. In conclusione, l'intervento del Comune su Piandanna rappresenta un passo nella giusta direzione. Tuttavia, è fondamentale che l'attenzione non svanisca con il passare delle settimane. L'area ha bisogno di un impegno costante e di un'azione decisa per garantire che non torni ad essere il rifugio di attività illecite e pericolose. La città e i suoi cittadini meritano di vivere in un ambiente sicuro e protetto.

La tragedia ha messo in luce un problema che per troppo tempo è rimasto nascosto alle porte della città: l'area degradata conosciuta come il "campo dei fantasmi" di Piandanna. Sabato, in questo tratto di uliveto, distante meno di duecento metri dall’ingresso dell’orto botanico e ancor meno dal parcheggio che serve l'ospedale e l'università, è stato fatto un macabro ritrovamento. Il cadavere carbonizzato di Nicola Pasquarelli, un 78enne originario di Ittiri, giaceva in mezzo a quegli ulivi, evidenziando una realtà cruda e dolorosa. Quest'area, pur essendo strategicamente posizionata tra importanti istituzioni cittadine, è diventata negli anni meta di clochard e tossicodipendenti, un punto nascosto eppure così vicino, che la gente ha preferito ignorare.