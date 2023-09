Sfida alla morte sulla SS131 Carlo Felice, anziano alla guida contromano!

Non è bastato avere una strada già complicata di per sé, no. Doveva esserci un intraprendente anziano, a quanto pare smemorato del verso giusto in cui andare, a percorrerla in contromano nel territorio di Bauladu.





Le chiamate al 112 si sono susseguite, con la stessa frequenza e intensità di un bambino che reclama un gelato in una giornata estiva. Giustamente preoccupati, gli automobilisti lanciavano l'allarme. E come un film in cui l'eroe interviene nel momento del bisogno, prontamente si sono mossi gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Oristano. Con il caos di auto e il trambusto sulla strada, il loro compito non era da poco. E non vi dico la sorpresa - o forse dovrei dire lo shock - quando, cercando di intercettare l'autovettura folle, se la sono vista sbucare di fronte, sfrecciando sulla corsia di sorpasso come un proiettile!





Ma la tempra degli agenti ha avuto la meglio. Con un'abilità degna di un film d'azione, grazie a lampeggianti e sirene, sono riusciti ad attirare l'attenzione del temerario nonnetto e a bloccarlo. Immagino la scena, con il traffico fermato e l'anziano in stato di confusione, che riceve la sanzione secondo il nostro amato Codice della Strada. E, ovviamente, la patente gli è stata ritirata sul momento. Un film che, per fortuna, ha avuto un lieto fine.

La SS131 Carlo Felice, nota a chiunque abbia avuto la ventura o sventura di guidare in Sardegna, ha regalato un brivido in più nella mattinata del 31 agosto.