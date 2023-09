Un fenicottero all'ospedale Marino: L'inaspettato pedone del Poetto

E l'intero traffico - incluso un bus di linea - ha dovuto prendere una pausa, lasciando passare il voluttuoso volatore con l'eleganza di un Lord che attraversa il suo salotto. L'episodio s'è consumato davanti all'ospedale marino. L'immagine, che potrebbe sembrare uscita da una sceneggiatura di un film surreale, è stata catturata dal signor Vincenzo Carta. E grazie a un post condiviso dal consigliere comunale di Cagliari, Fabrizio Marcello, ora la rete ne è invasa.





"Fermi tutti passa sua maestà il Fenicottero - scrive nel post Marcello - La cosa bella è stata che il bus Ctm con le altre macchine si sono fermate, lui si è fatto fare qualche scatto, fino a che sua maestà non ha ripreso la sua passeggiata nella spiaggia dei centomila, li si è concesso anche il bagno. Succede al Poetto di Cagliari...".





Questo lungomare, per inciso, si erge come un confine tra la riserva di Molentargius - dove i fenicotteri, come vecchi nobili decaduti, hanno deciso di stabilire la loro dimora da decenni - e la celebre spiaggia del Poetto. In una città in cui le notizie spesso hanno il sapore del mare, questa ha il profumo dell'insolito e del sorprendente. Ma, come ricorda sempre il Poetto, ogni giorno può nascondere una sorpresa, anche se indossata da un fenicottero rosa.

Alla maniera di certi signori che, con aria snob, pretendono di avere la precedenza anche quando non ne hanno il diritto, stamattina un fenicottero rosa ha deciso che la strada davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari era sua.