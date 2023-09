Operazione Anti-Droga a Cagliari: Fermata la 'Posta Proibita' dalla Spagna!

Tale carico proveniva direttamente dalla Spagna, utilizzando come mezzo la corrispondenza postale, un metodo subdolo e in crescita. Con determinazione e rigore investigativo, è stato possibile rintracciare e mettere in manette l'altro tassello di questo duo criminale, residente nel cuore di Cagliari, dimostrando che la legge è sempre un passo avanti rispetto ai tentativi delinquenziali. Questo arresto, avvenuto in seguito a un'ordinanza del tribunale di Cagliari, invia un messaggio chiaro: ogni tentativo di minare la sicurezza e il benessere dei cittadini cagliaritani verrà ostacolato con determinazione.





Il comandante D'Angelosante ha ribadito quanto sia fondamentale continuare ad intensificare gli sforzi, soprattutto in un'era in cui il traffico di droga cerca continuamente nuovi canali, come quello postale, per eludere le forze dell'ordine.

La costante lotta contro il traffico di stupefacenti intrapresa dalla Guardia di Finanza di Cagliari, comandata con fermezza dal colonnello Massimo D'Angelosante, ha segnato un altro trionfo per le forze dell'ordine e la sicurezza dei cittadini. Già nel mese di giugno, gli uomini in divisa avevano bloccato un tentativo di infiltrazione di ben 5 chilogrammi di hashish, con un potenziale valore di 25 mila euro che avrebbe potuto contaminare le strade della nostra città.