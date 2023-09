Cronaca Esclusivo: Nel nascondiglio del latitante Caddeo, il tesoro nascosto che NESSUNO si aspettava! Ecco i dettagli..."

Michele Caddeo, 37 anni, latitante dallo scorso 10 maggio, è stato sorpreso con una fortuna in droga del valore di un milione di euro. Tra le sue letture nel suo nascondiglio, libri sul banditismo sardo e le biografie di figure criminali note come Toto Riina e Matteo Messina Denaro. L'intervento è stato frutto dell'operazione "Primavera fredda" guidata dalla Squadra mobile di Cagliari, sotto la direzione di Fabrizio Mustaro. Questa operazione aveva come obiettivo due organizzazioni criminali: una con base a Silanus e l'altra tra Cagliari e Capoterra, entrambe impegnate nel traffico di droga. Il covo di Caddeo è stato individuato nei pressi di Alghero, in una casa colonica. All'atto dell'arresto, mentre tentava una fuga a bordo di una Polo, gli agenti hanno sequestrato dal suo nascondiglio una considerevole quantità di droga: 3,6 kg di cocaina pura, 4,8 kg di hashish e 10mila euro in contanti. Il coinvolgimento di Caddeo nell'organizzazione criminale tra Cagliari e Capoterra era già noto agli investigatori, e con la recente scoperta, sospettano che fosse ancora attivo nello spaccio durante la sua latitanza. Si sta ora cercando di rintracciare chi potrebbe averlo aiutato in questi mesi. Caddeo, ora detenuto nel carcere di Bancali a Sassari, era parte integrante di una rete criminale che vedeva il suo gruppo procurarsi droga da un altro gruppo basato a Silanus. Quest'ultimo era specializzato nell'importazione di cocaina dalla Calabria. Le indagini continuano.