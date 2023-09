Cronaca Cagliari: Operaio aggredito, algerino in fuga: Dramma sfiorato in via Roma

Nelle labirintiche strade di Cagliari, a due passi da quella via Roma dove i ricordi e la storia si sovrappongono, gli uomini della Stazione di Stampace hanno gettato le reti su un giovane algerino, 33 anni, senza lavoro, ma con una certa abitudine alle pagine dei codici penali. Ecco la storia del "ladro del cellulare" e del fortunato operaio di Quartucciu, vittima di un pugno che ha spezzato la sua tranquilla passeggiata sotto i portici. La vittima, un trentasettenne che lavora con le mani e con il sudore della fronte, aveva poco da immaginare che quel suo cellulare sarebbe diventato il protagonista di un episodio da cronaca nera. Ma il destino, a volte, scrive pagine inaspettate. Il rapinatore, nella sua foga, forse non aveva calcolato che i portici di via Roma sono spesso battuti dalle solerti pattuglie dei Carabinieri. Prima ancora che potesse scomparire tra le stradine del centro, eccolo stretto nella morsa dei Carabinieri. Un'azione rapida e decisa, come quelle che si leggono nei romanzi d'azione. E mentre l'ambulanza del 118 correva in soccorso dell'operaio, il cellulare, muto testimone della vicenda, è stato ritrovato come una gemma nascosta in un'aiuola, pronto a tornare nelle mani del suo legittimo proprietario. Oggi, in un'aula di tribunale, il racconto di queste ore frenetiche troverà voce nelle parole di giudici e avvocati. E magari, qualcuno si chiederà se il prezzo di un cellulare vale davvero un pugno e una libertà perduta.