Leo, il Labrador Eroe: Sventa un tentativo di introdurre droghe al carcere di Uta

Grazie alle sue capacità, oggi una quantità di hascisc è stata intercettata e sequestrata, impedendo l'ingresso di tale sostanza nella casa circondariale. Tutto è accaduto in occasione dei colloqui tra parenti e detenuti, momento spesso sfruttato per tentare di far entrare sostanze illegali. Il team della polizia, composto da agenti e da unità cinofile, era presente per assicurarsi che tutto procedesse senza intoppi.





Ma è stato l'incredibile fiuto di Leo, addestrato dal reparto regionale cinofili di Badu 'e Carros, a segnalare un'anomalia. Andando a colpo sicuro, il labrador si è diretto verso una giovane ragazza, spingendo gli agenti a prestare particolare attenzione. Un controllo più accurato ha rivelato che la 23enne, residente nel cagliaritano, aveva astutamente nascosto in bocca un involucro contenente una sostanza che, al successivo test, è risultata essere hascisc.





La droga è stata immediatamente sequestrata, e la giovane ora dovrà rispondere di fronte all'autorità giudiziaria. Questa operazione non solo dimostra l'importanza e l'efficacia dell'addestramento che i cani ricevono nel reparto cinofili, ma mette anche in luce l'impegno costante e instancabile delle forze dell'ordine nell'assumersi la responsabilità di mantenere sicure le nostre istituzioni. E mentre la 23enne dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni, Leo torna alla base, pronto per la sua prossima missione. Il suo fiuto non mente mai, e grazie a lui, il carcere di Uta è un po' più sicuro oggi.

