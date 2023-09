Il Governo Solinas e il futuro dell'edilizia in Sardegna: La svolta sui seminterrati

Se da un lato si può interpretare come un tentativo di ottimizzare lo spazio disponibile, l'astuzia di questa regolamentazione risiede anche nel suo impegno per la sicurezza. Nonostante le polemiche, è importante sottolineare che il recupero di queste strutture sarà severamente vietato nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica o da frana. A fronte delle preoccupazioni espresse, tra le quali l'argomento portato avanti dalla consigliera Orrù sul rischio di eventi tragici in relazione ai cambiamenti climatici, il provvedimento ha cercato di mettere al primo posto la sicurezza.





La chiarezza sulla pericolosità idraulica e da frana rende inequivocabile la volontà di prevenire potenziali danni. Anche di fronte alle critiche legate al turismo, come quelle avanzate dal capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, il governo Solinas sembra avere un piano ben ponderato. Michele Cossa, dei Riformatori, sottolinea che la norma non parla di turismo, ma mira a limitare il consumo del suolo e promuovere soluzioni energetiche efficienti. Infine, non vanno trascurati i dettagli tecnici, che riflettono l'attenzione alla qualità della vita: una precisa percentuale di parete esterna sopra il suolo, adeguate aperture per la ventilazione, e livelli di illuminazione garantiti.





Oltre ai seminterrati, la norma si estende a porticati e piani rialzati. In sintesi, anche se le polemiche non mancano, si può vedere una sottesa lungimiranza nelle decisioni del governo Solinas. Riuscirà questa regolamentazione a fondere sicurezza, sostenibilità e necessità abitative? Solo il tempo dirà. Ma per ora, sembra che ci sia un piano e un pensiero costruttivo per le soluzioni abitative dell'isola.

In tempi di cambiamenti climatici e crescente bisogno di alloggi, ogni decisione urbanistica è sotto il mirino critico della comunità. Ma in questo intricato quadro, sembra che il governo Solinas stia trovando un sottile equilibrio tra sostenibilità, sicurezza e bisogni abitativi. Ecco la recente mossa che sta dando molto da parlare: secondo l'articolo 21.12 del Collegato alla manovra finanziaria, sarà possibile in Sardegna il recupero dei seminterrati a vari scopi, tra cui residenziale, direzionale e commerciale, ma con delle chiare condizioni. L'elemento chiave? L'altezza: deve essere di almeno 2,40 metri.