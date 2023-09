Incidente stradale sulla statale 125: Motociclista gravemente ferito nei pressi di Arzachena

La moto ha preso fuoco poco dopo l'impatto e, purtroppo, l'uomo ha subito gravi ferite, perdendo entrambe le gambe. Sebbene le indagini siano ancora in corso, le prime informazioni rivelano che potrebbe essere stato un tentativo di sorpasso a causare l'incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme.





Il motociclista è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in condizioni critiche, soprattutto a causa della significativa perdita di sangue. A seguito dell'incidente, l'Anas ha provveduto a chiudere temporaneamente quel tratto di strada per garantire sicurezza e permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. La situazione rimane in evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 125 'Orientale sarda', vicino all'incrocio con il ristorante SherGan, nel territorio di Arzachena. La zona è conosciuta per i suoi tornanti stretti e insidiosi. Un motociclista ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo violentemente contro un guardrail.