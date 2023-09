Trasparenza e progetto "Ex stazione di Vedetta di Capo Figari e Batteria Serra" - Interrogativi in sospeso





"I cittadini golfarancini hanno diritto di sapere nel dettaglio quali sono le caratteristiche di un intervento che andrebbe ad impattare in maniera importante sul promontorio di Capo Figari, sito di assoluto pregio naturalistico, ambientale, storico e culturale". Tuttavia, alcuni potrebbero notare una certa mancanza di proattività da parte di alcune istituzioni nel rendere queste informazioni prontamente accessibili.





"La mancata pubblicazione del progetto sul sito della Regione Sardegna sta suscitando motivata preoccupazione", evidenzia il consigliere regionale, riferendosi anche ad una manifestazione svoltasi il 22 luglio. "Il sindaco non ha ancora convocato il Consiglio comunale aperto che aveva promesso in quella circostanza". Una promessa che, sembrerebbe, continua a rimanere in sospeso. L'assenza di chiare comunicazioni e di trasparenza da parte delle amministrazioni in questione solleva dubbi.





"La comunicazione e la trasparenza in questa fase sono fondamentali per dirimere eventualmente i dubbi che legittimamente la popolazione di Golfo Aranci ha sollevato circa la bontà di un'opera di riqualificazione che rischia di mettere irrimediabilmente a repentaglio un'oasi incontaminata di valore inestimabile", conclude Li Gioi. E con la crescente incertezza, molti sperano che l'urgenza di trasparenza venga riconosciuta e rispettata.

"Oggi ho presentato una richiesta di accesso agli atti all'Assessorato agli Enti locali, Finanze e urbanistica per chiedere di poter acquisire con la massima urgenza il progetto di restauro e riqualificazione del complesso immobiliare denominato “Ex stazione di Vedetta di Capo Figari e Batteria Serra”", ha dichiarato Roberto Li Gioi, sottolineando l'importanza di una trasparenza totale in merito.