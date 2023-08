Cronaca Alghero: L'evoluzione dell'ex Caserma di via Simon - Passi avanti dell'amministrazione Conoci

La città di Alghero, sotto l'attuale amministrazione, vede continuare la riqualificazione dei suoi preziosi immobili storici con l'ex Caserma dei Carabinieri in via Simon. "Con la riqualificazione dell'ex Caserma dei Carabinieri di via Simon si completa ciò che era stato avviato con grande lungimiranza dai primi anni del duemila, portando al definitivo recupero di tutti gli storici edifici della città, dal Complesso di San Michele al Pou Salit fino e Santa Chiara, oggi sede del dipartimento di Architettura. Un immobile di pregio che continuerà a svolgere un importante ruolo sociale e culturale, contribuendo nel contempo a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione al fine di garantire sempre maggiori servizi di prossimità agli algheresi". Parole del sindaco Mario Conoci, che ha recentemente visitato l'immobile. Quest'ultimo passo, sostenuto da un'attenta pianificazione, evidenzia una gestione urbana considerata e proattiva. Si attende l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, preludio all'inizio dei lavori.