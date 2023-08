Cronaca Tragedia a Bados: Esplosione di un camper causa la morte di un bambino di 10 anni e gravi ustioni al padre

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Bados, rinomata località balneare situata tra Olbia e Golfo Aranci, nelle vicinanze di Pittulongu. Un camper, dove una famiglia trascorreva le vacanze, è esploso, probabilmente a causa di una fuga di gas. La violenta deflagrazione ha causato la morte di un bambino di circa 10 anni e gravi ustioni al padre. La madre è sotto shock. Il terribile evento si è verificato in via del Mulinello, proprio a ridosso del litorale. Dopo l'esplosione, le fiamme hanno avvolto il veicolo e si sono propagate rapidamente, coinvolgendo alcuni bungalow nelle immediate vicinanze e raggiungendo la vegetazione circostante, creando colonne di fumo nero visibili anche da lontano. Testimoni in spiaggia hanno raccontato di aver udito due distinti boati in rapida successione, alimentando l'ipotesi che l'esplosione possa essere stata causata dall'ignizione di una o più bombole di gas. Da sottolineare il fatto che, secondo quanto emerso, l'area in cui il camper era parcheggiato non era specificatamente destinata alla sosta di caravan o roulotte e non era dotata di spazi attrezzati per il campeggio. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono rapidamente intervenuti sul luogo dell'incidente, lavorando incessantemente per riportare la situazione alla normalità e per chiarire le dinamiche dell'accaduto. L'intera comunità di Bados è sconvolta da questo tragico evento e le indagini sono in corso per fare piena luce sull'accaduto.