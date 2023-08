Cronaca Il caso Nobento arriva in Consiglio Regionale: Tra sfide di mercato e impegno per i dipendenti

La Nobento di Alghero è al centro delle attenzioni del Consiglio regionale. Nonostante la richiesta di cassa integrazione per 300 dipendenti, l'azienda dimostra una forte dedizione verso la riqualificazione e il rinnovo. Essendo diventata leader nel settore dei serramenti in un breve lasso di tempo, grazie alla sua enfasi sull'innovazione e la formazione dei giovani, l'azienda ha catturato l'interesse del gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. Gianfranco Satta, vice presidente della commissione Attività produttive, ha presentato un'interrogazione sollecitando un supporto maggiore per Nobento, al fine di tutelare i lavoratori e mantenere l'equilibrio sociale nella regione del nord-ovest della Sardegna. La richiesta di cigs al ministero, già presentata ad agosto e inizialmente respinta, è pronta per una nuova valutazione a settembre. Di fronte a ciò, Nobento ha risposto in modo proattivo, annunciando un ambizioso piano di rilancio. L'azienda ha infatti ottenuto un investimento significativo di fondi privati, che verrà utilizzato per l'installazione di nuove e avanzate tecnologie produttive. Questo segnala l'impegno dell'azienda a rimanere all'avanguardia e a essere ancora più competitiva. L'industria di Alghero ha rivelato che il lavoro per l'aggiornamento delle linee produttive è già in corso, sottolineando il loro impegno costante verso l'eccellenza. Mentre la preoccupazione per i lavoratori rimane al centro dell'attenzione, è fondamentale riconoscere gli sforzi della Nobento per garantire un futuro sostenibile e prospero. La politica sarda ha l'opportunità di sostenere tali aziende visionarie che si adattano alle nuove condizioni di mercato, assicurando il benessere delle famiglie e il progresso dell'economia locale.