Cronaca Stupro di gruppo a Palermo: La vittima costretta a lasciare la città per una comunità protetta - In questo paese la colpevolezza è delle vittime?

La ragazza di 19 anni che è stata vittima dello stupro di gruppo lo scorso 7 luglio ha lasciato Palermo. Dopo aver denunciato i suoi sette aggressori e trovandosi in una situazione di estrema vulnerabilità, è stata trasferita in una comunità protetta, lontano dal luogo dove ha subito tale orrenda esperienza meno di due mesi fa. Secondo le informazioni disponibili, la giovane ha lasciato il capoluogo siciliano oggi, 29 agosto, per un centro specializzato che le offrirà non solo protezione, ma anche l'opportunità di lavorare. Recentemente, la 19enne si è sfogata sui social, rispondendo a coloro che l'hanno accusata di aver acconsentito alla violenza e di aver mentito riguardo all'assalto. In un post su Instagram, ha dichiarato: "Sono stanca, mi state portando alla morte. Non ho più voglia di lottare né per me, né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così". La giovane ha anche espresso la propria disperazione, rivelando quanto profondo sia il suo dolore: "Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore". Questa è la seconda volta che si esprime pubblicamente sul suo profilo Instagram riguardo all'incidente. Il 25 agosto, aveva scritto: "Sono stanca di essere educata. Mi avete rotto con questi commenti sul mio aspetto e sul mio comportamento". La situazione mette in luce l'importanza di affrontare la cultura della colpa della vittima e di garantire il sostegno necessario a coloro che sono vittime di violenza sessuale. La nostra società ha la responsabilità di proteggere e sostenere, e non giudicare, chi ha subito tali traumi.