L'allarme di Cireddu (Uil Pa Polizia Penitenziaria): "Aggressioni in aumento in carceri ad alta sicurezza"

Michele Cireddu, segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria, ha evidenziato la gravità dell'episodio, mettendo in luce l'aumento di tali incidenti: "Si tratta dell'ennesima aggressione subita dai nostri Poliziotti ma questo episodio preoccupa maggiormente perché i detenuti autori erano tanti e sono passati alle vie di fatto a seguito del rifiuto di rientrare nelle camere detentive". Ma c'è di più. Questi detenuti appartengono alla categoria di alta sicurezza, un dettaglio che amplifica la gravità della situazione.





"Si tratta di detenuti appartenenti al circuito Alta sicurezza e questo dato non può essere sottovalutato! In tempi non sospetti avevano elencato una serie di anomalie all'interno dell'Istituto oristanese, in una nota indirizzata alla Direzione, al Provveditore ed al Capo del Dipartimento e, nonostante una recente ispezione dipartimentale, l'Istituto presenta diverse criticità che non sono ancora state risolte", denuncia Cireddu. La tensione, infatti, è palpabile, e la crescente insoddisfazione all'interno dell'istituto è alimentata da una serie di rapporti disciplinari che, come denunciato dalla UIL, spesso non sembrano adeguati alle circostanze. La situazione, tuttavia, non sembra isolata all'Istituto oristanese. Secondo la UIL, c'è una preoccupante tendenza: "la situazione è fuori controllo un po' ovunque, la Sardegna penitenziaria è l'emblema del fallimento dell'Amministrazione ed i dati lo dimostrano". E' tempo che l'amministrazione prenda seriamente in mano la situazione, prima che gli episodi di violenza diventino una costante.

Il primo pomeriggio di ieri ha visto accendersi nuovamente i riflettori sulla tensione che regna all'interno delle strutture carcerarie ad alta sicurezza. Secondo quanto riferito, dopo il periodo di svago nei cortili, un gruppo di detenuti ha rifiutato di tornare nelle proprie celle. "Sono stati momenti estremamente concitati quelli vissuti nel primo pomeriggio di ieri quando, i detenuti della sezione Alta sicurezza, al rientro dai cortili passeggi, hanno dapprima rifiutato di rientrare nelle celle e, nonostante il tentativo di mediazione del personale di Polizia Penitenziaria, sono passati alle vie di fatto aggredendo brutalmente 4 poliziotti. Dopo un periodo di resistenza, i detenuti sono finalmente tornati nelle loro camere, ma le conseguenze dell'aggressione erano evidenti. Gli agenti aggrediti, con ferite e tumefazioni, "sono stati quindi trasportati all'ospedale esterno cittadino ed attualmente sono in attesa di responso medico".