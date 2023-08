Movimenti sonori: Il cuore e l'anima del Karel Music Expo 2023

Dopo la collaborazione con l’artista visuale Sabrina Cirillo e quella con Salvio Vassallo, la band presenta in anteprima sui suoi canali social il video della performance live “Guardati dal mese vicino all’Aprile”, girato da Giacomo Citro (già dietro alle camere per Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Ghemon, Max Gazzè) a porte chiuse, all’ex Asilo Filangieri di Napoli. Nel Novembre 2021 Fanali rilascia “Man With a Movie Camera”, album che raccoglie le musiche realizzate per l’omonimo capolavoro di Dziga Vertov del 1929, composte in residenza artistica a Bellosguardo (SA) per il festival “Rural Dimensions”. Il primo album “Shidoro Modoro” esce nell’ottobre 2022, mentre nella primavera 2023, esce “Venus in Furs” con Amaury Cambuzat (Ulan Bator, Faust) e “All Tomorrow’s Parties” con Greta Zuccoli, singoli che anticipano l’uscita di “Pale Blue Eyes – Lou Reed Reimagined”, un lavoro monografico sull’artista newyorkese che si avvale della collaborazione di Roberto Dell’Era (Afterhours, Winstons), Saturnino (Jovanotti) e Giovanni Succi (Bachi Da Pietra).





Carlo Addaris ore 21.10 Esordisce artisticamente con il teatro, interprete e compositore delle musiche per le compagnie Teatro La Maschera, Antas Teatro, Effimero Meraviglioso. Fonda i Colazione Freak, band con la quale partecipa ai vari Tora Tora Festival, Rock Tv Tour, Voci per la Libertà. Dopo lo scioglimento della band e il capitolo Lo-Car, progetto di musica elettro-indie-pop Diskotales, (Needream Records) partecipa alla finale nazionale dell’Elettro Wave Festival Italia, aprendo i live di Ellen Allien e Meg, entrambi al Brancaleone di Roma, oltre a girare un video a New York (Kill my days) e suonare nei club di Colonia, Kassel, Parigi e Francoforte. Nel 2016 scrive e produce “Metamorfosi”, il primo album solista, presentato al Karel Music Expò, nell’edizione che vede in cartellone artisti del calibro di Steve Wynn, Blixa Bargeld e Stuart Braithwaite dei Mogwai. Nel 2020 pubblica per Le Officine, l’Ep “Di abbracci, di pugni e di mani sul petto” e nel dicembre del 2022 pubblica il suo nuovo album “Mondi”, composto ed eseguito integralmente dall’autore stesso.





I Magnificat ore 21.50 È un progetto che nasce a Cagliari nel dicembre del 2022. “Magnificat” è lo stupore di un incontro in musica tra un figlio e un padre. Ludovico Sebastian Muroni, polistrumentista, trombettista del gruppo Charme de Caroline e cornista per l’orchestra Moovie Brass del Conservatorio di Cagliari. Alessandro Muroni, cantante e pianista, direttore artistico del gruppo Charme de Caroline per cui compone testi, musiche, spettacoli e quattro dischi. Pubblica per Arkadia Editore, i romanzi “All’ombra della pensilina” (2017) e “Danzami fino alla fine dell’amore” (2021). Motel Chronicles ore 22.30 Motel Chronicles raccoglie frammenti autobiografici e allucinazioni, poesie e fotografie, riferimenti a film e canzoni che hanno segnato l’immaginario collettivo, dando vita a un’opera in grado di trattenere, nelle sue parole, alcune delle suggestioni più significative della cultura occidentale. Geniale interprete del cinema e del teatro contemporaneo, Sam Shepard torna a visitare i luoghi cruciali della sua vita ed esaurisce, con una scrittura irrequieta, i registri linguistici più istintivi di un popolo difficile e variegato: dai dinosauri di gesso delle Badlands, ai denti bianchi e perlacei di Burt Lancaster, al cowboy che sfama canari e mulo prima di cadere catatonico, alle serate in compagnia di Nina Simone fino alle camere di velluto Rosso in Motel di lusso.





Lungo tutto il viaggio, una sola e inesauribile massima: si vive per conoscere se stessi. Emidio Clementi e Corrado Nuccini completano una trilogia musicale e letteraria iniziata nell’America urbana del primo ‘900 di Emanuel Carnevali, proseguita con l’opera poetica di TS Eliot e i suoi Quattro Quartetti per tornare oggi con Motel Chronicles e un nuovo adattamento letterario, questa volta, con testi di Sam Shepard. Insieme a loro non mancano ottimi musicisti quali Emanuele Reverberi, Stefano Pilia, Francesca Bono, Fabio Rondanini, Mattia Cipolli, Laura Agnusdei, Jonathan Clancy e molti altri Dal vivo Emidio Clementi, Corrado Nuccini, Emanuele Reverberi, Francesca Bono presentano il disco nella sua interezza per uno spettacolo che punta dritto al cuore dell’America di Sam Shepard, di Harry Dean Stanton, di Paris Texas e Wim Wenders ma anche un luogo della coscienza che si può ritrovare in ogni luogo sconfinato, in ogni luogo solitario, in ogni cammino alla ricerca di se stessi.

Da questo giovedì 31 Agosto e fino a domenica 3 settembre al Lazzaretto di Cagliari comincia la nuova edizione del KAREL MUSIC EXPO! Piu’ di 15 concerti di altissimo livello per oltre 90 artisti sul palco, scoperta del territorio, cultura, enogastronomia . Giunto alla XVIII edizione organizzato dalla Vox day il tema di quest' anno sarà MOVIMENTI. Si inizierà il giorno 31 Agosto con le seguenti band: Fanali ore 20.30 Fanali nasce dall’esigenza di Michele De Finis (EPO, unòrsominòre, Tropico), Jonathan Maurano (EPO, Blindur, unòrsominòre) e Caterina Bianco (Tropico,’e Zèzi, Argine, Sula Ventrebianco) di realizzare in tre musica per immagini spingendo al limite le possibilità del live looping.