Simaxis: Uccelli e guano invadono le piazze - Cittadini esasperati

E se una sommaria pulizia è stata finalmente realizzata ieri mattina, essa sembra più un tentativo di placare le critiche che un reale impegno a risolvere il problema. Il guano, con il suo odore pestilenziale, impregna in particolare la piazzetta di San Simmaco e quella davanti al Municipio.





Luoghi che, per tradizione e posizione, dovrebbero rappresentare il cuore pulsante della vita cittadina, oggi sono diventati motivo di vergogna e frustrazione per i residenti. “Quello della presenza eccessiva degli uccelli è un problema che non è mai stato risolto dall’amministrazione comunale qui a Simaxis”, ha dichiarato un cittadino deluso, che come molti altri ha l'amaro in bocca per la negligenza dimostrata.





“In certi giorni viene difficile anche attraversare quel tratto dei marciapiedi. Il caldo poi rende l’aria irrespirabile. E inoltre non è bello vedere due zone importanti del paese in queste condizioni”.





Il grido di allarme dei cittadini, esasperati da questa situazione, non può cadere nel vuoto. L'appello è forte e chiaro: piazze pulite, marciapiedi praticabili e la dignità delle zone centrali del paese ripristinata. A Simaxis si chiede rispetto, azione e soprattutto una risposta concreta da parte dell'amministrazione.

In un contesto in cui il decoro e il rispetto per i luoghi pubblici dovrebbero essere al centro dell'agenda comunale, a Simaxis si assiste, invece, a uno spettacolo desolante. Non solo le principali piazze del paese languono in un evidente stato di degrado, ma la negligenza amministrativa pare aver consegnato quegli spazi agli uccelli, i cui residui ammorbano l'aria.