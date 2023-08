Uomo denunciato per incendio ad uno Scooter a Sestu: Colto in flagrante dalle telecamere





Il mezzo, appartenente a un operaio 59enne, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nel filmato registrato dalle telecamere si può chiaramente osservare un individuo, nella quiete notturna, che si avvicina allo scooter, lo cosparge di un liquido infiammabile e poi prontamente gli dà fuoco, per poi svanire in direzione del centro cittadino. Grazie all'acume investigativo, i carabinieri hanno identificato l'artefice del misfatto, un uomo residente a Sestu, attualmente disoccupato.





Da rilevare che l'individuo aveva già avuto precedenti alterchi con le forze dell'ordine, aumentando così il sospetto sulla sua effettiva colpevolezza. La pronta denuncia per danneggiamento seguito da incendio è stata formalizzata ieri e inviata alla Procura della Repubblica. L'intera comunità di Sestu è in attesa di scoprire le motivazioni che avrebbero potuto spingere l'uomo a un atto tanto efferato. Nel frattempo, le indagini proseguono in modo serrato, con i carabinieri al lavoro per fare luce sull'accaduto.

SESTU - Un disastro evitato per un soffio e un reato catturato in diretta dalle telecamere di videosorveglianza. Un uomo di 30 anni è stato ufficialmente denunciato per aver appiccato un incendio a uno scooter Honda Foresight, avvenuto giovedì scorso in via Col del Rosso.