Furto sventato a Quartu Sant’Elena: Ladro sorpreso nel ripostiglio con un sacco pieno di generi alimentari

Una volta dentro, aveva rapidamente raccolto quanto più poteva, riempiendo un sacco con prodotti alimentari. Tuttavia, il suo piano è andato storto quando ha prodotto troppo rumore, svegliando i residenti dell'abitazione. Avvertite dall'agitazione, le vittime del tentativo di furto non hanno perso tempo e hanno immediatamente contattato la polizia. Al loro arrivo, gli agenti non hanno avuto difficoltà a individuare e arrestare l'individuo, ancora nascosto sul luogo del reato. Ieri, l'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Nonostante la gravità dell'accusa, non sono state applicate misure cautelari nei confronti del ladro. Questo episodio riafferma l'importanza della vigilanza e della collaborazione cittadina con le forze dell'ordine, che hanno agito prontamente garantendo sicurezza e tranquillità ai residenti di Quartu Sant’Elena.

QUARTU SANT’ELENA - Un tentativo di furto, avvenuto nel cuore della notte, si è concluso in modo inaspettato. Un cagliaritano di 39 anni, con precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso da una pattuglia del Commissariato di Quartu Sant’Elena mentre si nascondeva in un ripostiglio, accanto a un sacco colmo di prodotti alimentari. Il ladro aveva scavalcato il muro di recinzione di una proprietà e, armato di una sbarra di ferro, era riuscito a forzare il lucchetto che proteggeva l’ingresso di un capanno.