Cronaca Le gare delle 20.45 di Serie A sotto esame

Lazio-Genoa Falsa partenza per i biancocelesti, che incappano nel primo stop stagionale all’esordio: al Via del mare, la Lazio ha il merito di passare in vantaggio con il solito timbro di Immobile, senza però riuscire a chiudere i conti nella ripresa. La poca concretezza e la scarsa attenzione in fase difensiva costa la rimonta salentina, che ha fatto infuriare il tecnico Sarri, apparso piuttosto stizzito: “Il secondo tempo è inspiegabile, inaccettabile. Sarebbe stato stra-ingiusto chiudere la partita in vantaggio, abbiamo smesso di fare una fase difensiva di squadra, abbiamo lasciato in balia i nostri difensori degli avversari. E guarda caso ci hanno fatto fatto due gol in due minuti, ma potevano farceli prima”. L’ex allenatore della Juventus si prepara ad ospitare il Genoa: classico tridente offensivo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, mentre in mezzo al campo Kamada è tallonato da Vecino. Nel pacchetto arretrato, Casale e Lazzari partono avanti su Patric e Hysaj. Non c’è alcuna garanzia che il record difensivo della Lazio possa migliorare qui, dato che ha mantenuto la porta inviolata in uno solo degli ultimi 12 scontri diretti contro il Genoa in A (8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Sarri ha avuto simili problemi difensivi quando ha affrontato il Genoa, con l'ultima porta inviolata mantenuta risalente a marzo 2018, ma i sette scontri diretti personali consecutivi vinti contro i ‘Rossoblù’ suggeriscono che la Lazio potrebbe rialzarsi e cominciare la stagione qui. I liguri celebrano il ritorno in Serie A nel peggiore dei modi, subendo quattro reti dalla Fiorentina, che si prende la scena al Ferraris. Primo tempo da incubo per il Grifone, affondato dai colpi di Biraghi, Bonaventura e Gonzalez. Nella ripresa, a gara ormai compromessa, si è visto qualche segnale di luce, ma le aspettative erano alte e sono state ampiamente deluse. Mister Gilardino si attende un cambiamento: “Per vedere il vero Genoa ci vorrà tempo anche se di tempo ce n'è poco. È necessario cambiare atteggiamento, la voglia di crescere c'è soprattutto con i nuovi acquisti Messias e Malinovskyi”. Proprio l’ucraino ex Marsiglia, in vista della trasferta dell’Olimpico, reclama una maglia da titolare per affiancare Gudmundsson sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Retegui. Diga mediana formata da Thorsby e Badelj con Frendrup e Martin pronti ad agire sulle corsie laterali. A disposizione Strootman e Sabelli, pronti a subentrare a gara in corso. Dovrà sicuramente fare meglio in trasferta rispetto all'ultima stagione in SA se volesse evitare quell'impresa, dato che ha concluso la sfortunata stagione 2021/22 (in cui è stato retrocesso) senza avere vinto in 17 trasferte di campionato (8 pareggi, 9 sconfitte). È preoccupante il fatto che sette delle ultime otto partite abbiano visto il Genoa non riuscire neanche a segnare, e dato che nessuna squadra neopromossa ha battuto la Lazio in 14 tentativi (2 pareggi, 12 sconfitte), le prospettive del Genoa sembrano piuttosto cupe qui. Pronostico 1 63% X 23% 2 14% Juventus-Bologna I campioni d’Italia cominciano la difesa del tricolore con il piede giusto, violando lo Stirpe. Non è stata una passeggiata, però: il Frosinone ha avuto il merito di passare in vantaggio e spaventare i partenopei, esperti nell’amministrare la gara e gestire il momento complicato. Esordio felice, dunque, per Rudi Garcia: “Devo dire che nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi. La cosa che mi è piaciuta è che non c’è stato nessun panico dopo l’1-0 iniziale. Ho detto ai miei ragazzi che prendere gol può succedere. Dobbiamo pensare che continuando ad attaccare facciamo più gol degli avversari e questo è successo”, ha commentato il tecnico francese al termine dell’incontro. Mattatore Osimhen, che riparte esattamente da dove aveva lasciato e si candida nuovamente come principale indiziato per trionfare nella classifica capocannoniere. Contro il Sassuolo, rientra Kvaratskhelia, al pari di Zambo Anguissa, che dovrebbe spedire in panchina Cajuste, autore di un esordio negativo. Dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone, Garcia ha elogiato la reazione della sua squadra dopo che era stata in svantaggio, affermando che giocando in quel modo li vedrà “segnare tanti gol”. Il Napoli è ampiamente propenso a fare esattamente questo in questa partita considerate le sue prestazioni più recenti, poiché non solo vanta un risultato complessivo dominante di 12-1 negli ultimi tre scontri diretti con il Sassuolo (3 vittorie), ma ha anche segnato almeno 2 gol e vinto ‘a zero’ tutte e tre le ultime prime partite casalinghe di una nuova stagione di A. I neroverdi reggono per oltre ottanta minuti la pressione dell’Atalanta, salvo poi subire due reti nel finale di match: la formazione emiliana lotta e mostra carattere, ma l’assenza di Berardi pesa e priva il Sassuolo di qualità e imprevedibilità. Dionisi fa chiarezza sulle ambizioni neroverdi: “Quando esordiscono in 4 nella prima di campionato non si può chiedere tanto alla squadra. Quest’anno è un’annata diversa da tutte le altre per il Sassuolo. È un’annata di ripartenza, di tanti cambiamenti e di tanti giovani. Abbiamo bisogno anche di solidità e di gente più pronta, perché i giovani vanno accompagnati”. Il tecnico ex Empoli è consapevole che servirà pazienza prima di vedere la squadra esprimersi ai massimi livelli, ma l’obiettivo è quello di progredire ogni settimana. Al Maradona, verso una maglia da titolare Defrel, anche se resta viva l’opzione Volpato, con Berardi inizialmente panchina. A completare il reparto offensivo, Bajrami e Laurientè, alle spalle dell’unica punta Pinamonti. L'interesse incessante della Juventus per l'attaccante in fuga Domenico Berardi certamente non aiuta la causa del Sassuolo, ma quella saga sembra destinata a giungere al culmine prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. L'allenatore Alessio Dionisi ha già abbastanza problemi in campo da affrontare, ed attualmente un problema notevole, oltre alle prestazioni, è la suscettibilità della sua squadra a subire gol nel finale, con la doppietta segnata dall'Atalanta nel finale dell'ultima partita che significa che il Sassuolo ha subìto dopo il 75° minuto ben sette gol nell'arco delle sue ultime cinque partite di A. Pronostico 1 55% X 25% 2 20%