Allerta Meteo: Italia investita da Poppea, Sardegna compresa

L'Italia è sulla difensiva in vista del ciclone Poppea, noto nel Regno Unito come 'tempesta Betty'. Questo fenomeno atmosferico mette fine all'ondata di calore africano dell'estate 2023, che ha dominato l'ultima decina di giorni. L'anticiclone africano, che ha recentemente scatenato temperature record, in particolare al Nord, sta per essere sostituito da forti temporali. "Sabato il Nordovest sarà il più colpito, ma domenica tempeste si estenderanno anche al Nordest e all'alta Toscana", dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. "Queste tempeste sono alimentate da un'aria eccezionalmente calda e umida, portando con sé la possibilità di piogge torrenziali, grandine di grande dimensione e raffiche di vento violente." Mentre il Nord si raffredderà, il Centrosud sentirà l'intensità del calore africano con temperature che potrebbero raggiungere i 38°C, in particolare nelle zone interne. L'afa sarà soffocante, soprattutto nelle aree urbane e lungo le coste. Ferrara aggiunge: "Un disturbo proveniente dall'Atlantico porterà ulteriori temporali, sfidando l'anticiclone africano in Italia. Tra lunedì e martedì, piogge e tempeste potrebbero colpire gran parte del paese, in particolare al Centro." La Regione Lombardia ha già emesso un'avviso di criticità arancione in previsione dei temporali, invitando i cittadini a evitare parchi e aree verdi. Il COC della Protezione Civile monitorerà i fiumi Seveso e Lambro. A causa delle previsioni, l'evento "Insieme per il Verde" previsto per lunedì 28 agosto è stato posticipato. In mezzo a questi cambiamenti climatici, anche la Sardegna dovrebbe restare vigile e preparata, poiché queste condizioni meteorologiche estreme possono avere ripercussioni sull'intero paese.