Cronaca Via Piandanna, Sassari: Identificato l'autore dell'omicidio tra gli olivi

Via Piandanna, periferia di Sassari: ieri un cadavere carbonizzato è stato trovato in un oliveto non lontano dall’orto botanico. La polizia è giunta sul posto dopo una segnalazione al 113 nella mattina di sabato: “C’è un cadavere bruciato sotto un albero”. Gli agenti hanno appurato la presenza di resti riconducibili a un corpo umano, a cui era stato verosimilmente dato fuoco. E’ stato necessario l’intervento di polizia scientifica e medico legale per confermare la natura umana dei resti. L'uomo che ha ucciso Nicola Pasquarelli è stato identificato come Antonio Luigi Fiori, 48 anni di Sassari. Sia l'anziano che il fermato non hanno una dimora fissa e forse utilizzavano quel boschetto per dormire. I due, sostiene la polizia, avrebbero avuto una discussione per motivi di gelosia. Il 48enne avrebbe colpito ripetutamente con un bastone l'anziano, uccidendolo, poi ha dato fuoco al cadavere ed è fuggito. Il pubblico ministero ha disposto il fermo del presunto omicida, le ipotesi di reato per cui si procede sono omicidio, occultamento di cadavere e furto (dopo il delitto, il presunto killer sarebbe anche andato a casa della vittima portandosi via denaro e bancomat). Il delitto potrebbe risalire a parecchi giorni fa, ma al momento non sono noti altri dettagli.