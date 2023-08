Cronaca Il turismo svedese in soccorso del settore alberghiero italiano: uno spiraglio piuttosto che una soluzione

Dopo un'estate che ha fatto storcere il naso ai nostri albergatori, con un -15% a luglio e un -10% ad agosto, sembra che un singolo aereo di svedesi possa illuminare il morale del settore turistico italiano. Con tutto il rispetto per i nostri amici del nord, credere che questo possa riscattare un'estate intera è come pensare che un'ombrellata possa salvare una giornata di pioggia. Sì, il cambiamento climatico spinge gli svedesi a scappare dalle loro nuvole, ma la Sardegna non può contare solo sul sole per risolvere le sue questioni. Le prenotazioni mostrano un leggero sorriso, con l'Europa che si affaccia timidamente. Paolo Manca, il presidente regionale di Federalberghi, sottolinea come i turisti europei, con le tasche un po' più piene, stiano guardando verso la nostra penisola. Ma sperare che queste poche prenotazioni possano dare ossigeno alle strutture alberghiere di lusso fino ad ottobre è un po' come sperare in una miriade di svedesi ogni settimana. E qui arriva la doccia fredda: Il 70% delle strutture che tireranno giù la serranda alla fine di settembre e solo il 30-35% che darà il benvenuto in ottobre. Questa non è una semplice crisi, è una chiamata alle armi per il nostro turismo. È ora che l'Italia, con tutto il suo fascino e la sua storia, inizi a pensare in grande, oltre gli sporadici aiuti degli amici europei. Ci vuole ben altro che un aereo di svedesi per mantenere vivo il nostro settore turistico tutto l'anno.