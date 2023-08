Cronaca Altri 32mila sms di sospensione dell'RDC ad agosto: Dal primo settembre parte il Supporto Formazione e Lavoro - Scopriamo come funziona

Il primo di settembre segna l'avvento di una misura significativa, mirata a rafforzare la capacità lavorativa e formativa dell'Italia: il Supporto Formazione e Lavoro. Un'iniziativa che testimonia l'impegno continuo per garantire opportunità concrete ai cittadini in un mercato del lavoro in evoluzione. Introdotta come risposta a recenti cambiamenti legislativi e incentrata sulla riqualificazione professionale, questa misura fornisce ai beneficiari 350 euro mensili per un anno. Ma attenzione: come sottolineato dall'Inps, il supporto non può coesistere con altre iniziative, come il reddito e la pensione di cittadinanza. Queste nuove direttive hanno avuto ripercussioni per molti, come evidenziato dalla recente notifica dell'Istituto a 32mila persone sulla cessazione del reddito di cittadinanza. La domanda che molti si pongono è chiara: "Chi può beneficiare di questo supporto?" Le risposte sono altrettanto chiare. Il Supporto è riservato a coloro con un Isee familiare al di sotto dei 6.000 euro, tra i 18 e 59 anni, e che non possono accedere all'Assegno di Inclusione. E come sempre, ci sono criteri specifici legati al patrimonio, all'istruzione e al passato lavorativo che devono essere rispettati. Presentare una domanda è un processo digitale, simile a quello per l'assegno di inclusione. È essenziale includere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro e autorizzazioni relative ai dati. Una parte fondamentale del programma è il Patto di Servizio Personalizzato. Esso chiede impegno da parte del richiedente: un'iscrizione attiva nei percorsi di formazione e un coinvolgimento con almeno tre agenzie di lavoro. In sintesi, il Supporto Formazione e Lavoro è un passo coraggioso verso la creazione di un ecosistema lavorativo più forte e resiliente. L'Italia dimostra, una volta di più, la propria dedizione all'innovazione e al sostegno dei suoi cittadini.