Cronaca Covid: Aumento dei contagi in Sardegna, ma diminuiscono i casi gravi

In una settimana, i nuovi positivi al Covid in Sardegna sono più che raddoppiati: si passa da 202 casi registrati tra il 10 e il 16 agosto a 505 tra il 17 e il 23. Nonostante ciò, non si registrano decessi e i casi gravi in ospedale sono in diminuzione. L'isola, insieme al resto d'Italia, sta assistendo a una recrudescenza del virus, che manifesta sintomi simil-influenzali come mal di testa e mal di gola."Siamo nella fase 0 e attualmente l'incremento del numero dei positivi è legato a più fattori", afferma Fernando Coghe, direttore dell'Aou di Cagliari e del laboratorio centrale. "Sicuramente le abitudini hanno cambiato: il distanziamento non viene più osservato e le protezioni individuali non sono più utilizzate. Nonostante ciò, stiamo ancora beneficiando delle vaccinazioni. Tuttavia, il ritorno del Covid è imputabile alle cosiddette varianti di ricombinazione. L'immunità, sia per chi si è vaccinato che per chi ha contratto il virus, tende a diminuire, rendendo necessario un richiamo vaccinale per le nuove varianti".Oggi si conclude la fase di Survey, la sorveglianza attiva dei laboratori dell'Aou di Cagliari e Sassari. Questi laboratori stanno analizzando i target genomici per identificare la variante predominante nella regione. "Tutti i dati raccolti con la metodologia Ngs verranno poi inviati all'Istituto superiore di sanità", sottolinea Coghe, evidenziando che in Sardegna sono stati predisposti 94 posti letto dedicati ai pazienti Covid, distribuiti nei vari ospedali dell'isola.