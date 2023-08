Cronaca Aggiornamento sul ritrovamento del cadavere a Sassari: Omicidio non escluso

Sassari - Questa mattina, a Piandanna, proprio di fronte all'Orto Botanico e nelle vicinanze del polo scientifico dell'Università di Sassari, un sinistro ritrovamento ha gettato un'ombra di mistero. Il cadavere di un uomo è stato scoperto nascosto tra gli ulivi, in un'area disseminata di rifiuti e segni di chi vi avrebbe passato la notte.I resti presentavano un colore molto scuro, probabilmente dovuto a una prolungata esposizione ai raggi solari. L'area in cui è stato fatto il ritrovamento suggerisce che potrebbe essere stata frequentata da chi non aveva altra scelta se non quella di cercare rifugio per la notte. Al momento, tutte le ipotesi sono sul tavolo e l'omicidio non viene escluso. Le forze dell'ordine stanno lavorando per fare luce sulla vicenda, cercando di ricostruire gli ultimi momenti della vittima.Nel frattempo, l'attenzione si concentra sulla salma, dove un medico legale sta cercando di stabilire le esatte cause del decesso. La comunità attende risposte, sperando che venga svelato il motivo dietro questa tragica scoperta.