Cronaca Johnny, il Riccio di Bolzano: Usato come pallone da dei bambini, salvato per miracolo

Bolzano ha assistito a un commovente episodio di salvataggio. Un cittadino, rendendosi conto che alcuni bambini stavano giocando con un riccio come se fosse un pallone, è intervenuto tempestivamente. Quello che a prima vista sembrava un gioco innocente nascondeva, in realtà, un piccolo essere indifeso in grave difficoltà. Portato immediatamente alla clinica Südtirol Exotic Vets, Johnny, così battezzato, ha mostrato chiari segni di malessere: abrasioni sul dorso e una perdita di aculei. La buona notizia, come conferma la clinica, è che gli aculei cresceranno di nuovo. "Al suo arrivo, Johnny era in condizioni preoccupanti. Abbiamo iniziato con un regime alimentare intensivo, dandogli cibo ogni quattro ore, compresa la notte, fino a raggiungere un peso sano", spiega il dottor Stefano Capodanno. In parallelo, Johnny ha beneficiato di trattamenti antiparassitari, essenziali per un animale spesso esposto a infestazioni. Grazie alla dedizione e all'impegno dei volontari, Johnny ha fatto passi da gigante verso la guarigione. Ora, con l'appoggio di un volontario del Crab, il riccio gode di un angolo tranquillo in un giardino privato ad Oltrisarco, vicino al bosco. Secondo il dottor Capodanno, non appena Johnny sarà abituato all'ambiente boschivo e si muoverà con sicurezza, potrà ritornare alla sua vita selvatica. L'attesa è di circa dieci giorni, dopodiché Johnny sarà libero di abbracciare la natura, lontano dai traumi del passato.