Incendio devasta trattore e carico di fieno a Siris - Illeso il conducente

Nonostante l'intervento tempestivo del team del 115, il fuoco ha consumato il mezzo e il suo prezioso carico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Forestale e dei Carabinieri, collaborando nelle operazioni di spegnimento e nelle prime indagini sulle cause del rogo. Fortunatamente, l'autista è rimasto illeso. Tuttavia, i danni risultano essere ingenti e le stime sono ancora in corso per determinare l'entità del disastro economico.

Questa mattina, un drammatico episodio ha scosso la periferia di Siris. Poco dopo le 11.30, un trattore e il fieno che trasportava sono andati completamente distrutti a causa di un incendio. Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme avrebbero avuto origine nel motore del mezzo agricolo. L'autista, avvertendo la gravità della situazione, ha prontamente fermato il trattore a bordo strada e ha chiamato i vigili del fuoco di Ales.