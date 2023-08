Macabro ritrovamento a Sassari: Un cadavere presso l'orto botanico

Nonostante gli sforzi iniziali, al momento, le cause del decesso rimangono avvolte nel mistero. Gli agenti della Polizia di Stato stanno conducendo indagini approfondite sull'accaduto. Le ore successive potrebbero riservare sviluppi significativi sull'identità della vittima e sulle circostanze della sua morte. La comunità locale attende con trepidazione ulteriori dettagli su questa vicenda che ha gettato un'ombra sul tranquillo quartiere sassarese.

Un ritrovamento sconcertante ha scosso la tranquilla zona di Piandanna, vicino all'Orto Botanico di Sassari. Questa mattina, alle ore 6 del 26 agosto, un cadavere è stato rinvenuto in un campo antistante l'ingresso dell'Orto Botanico in via Piandanna. Le autorità sono immediatamente intervenute sul luogo e, dopo le prime verifiche e con l'autorizzazione del magistrato di turno, hanno provveduto alla rimozione del corpo che non è stato ancora riconosciuto.