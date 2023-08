Un'altra sberla a Sassari: Quando la violenza diventa routine nel trasporto pubblico

Il segretario generale della Filt Cgil Trasporti Sardegna, Arnaldo Boeddu, con un tono che rasenta l'incredulità, commenta: «Questi episodi purtroppo si stanno ripetendo con una frequenza elevata. E bisogna pensare che oggi capita a un autista ma la prossima volta potrebbe esserne vittima un passeggero». Non solo, Boeddu va oltre, suggerendo una soluzione che, nella sua gravità, dovrebbe farci riflettere: «Gli atti di violenza contro i dipendenti dei trasporti pubblici dovrebbero essere considerati alla stessa stregua di quelli contro gli agenti di polizia». In un Paese che sembra sempre più incline a perdere il senso del limite, questi episodi ci ricordano quanto sia necessario, oltre che desiderabile, un radicale cambio di rotta. E mentre attendiamo che tale virata avvenga, ci chiediamo: quanti altri autisti o passeggeri dovranno subire simili affronti?

A Sassari, nel trionfo dell'indifferenza e nell'era delle aggressioni verbali amplificate sui social, emerge un episodio di una realtà ben più tangibile: una ragazza ha deciso, forse in un impeto di inaudita frustrazione, di assestare una sberla a un autista dell’Arst. Un'azione che ci fa domandare, in quali baratri di rabbia siamo sprofondati? Non bastava l'aggressione. La protagonista di questa vicenda, una volta intervistati sul posto gli agenti della polizia locale, ha pensato bene di tuffarsi in un ulteriore baratro di ostinazione, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Un piccolo atto di ribellione? O un altro esempio di come, oggi, l'idea di responsabilità sia sempre più sfumata?