Cronaca Eroico salvataggio: Un uomo salva una bambina in caduta dal quinto piano di un palazzo #italia

TORINO - In una mattinata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia alla periferia di Torino, la vita di una bambina di cinque anni è stata miracolosamente salvata grazie all'intervento tempestivo di un passante. La piccola è precipitata dal quinto piano di un edificio in via Nizza 389. In un gesto di coraggio e prontezza, un uomo di 37 anni ha afferrato la bambina al volo, attutendo l'impatto e salvandole la vita. Il drammatico episodio ha avuto inizio quando un giovane, affacciato al balcone di un palazzo di fronte, ha notato la bambina affacciarsi pericolosamente dal balcone del palazzo opposto. Sensibilizzato dal pericolo imminente, il ragazzo ha iniziato a urlare per attirare l'attenzione. Il 37enne, reagendo prontamente agli urli, si è posizionato proprio dove la bambina stava precipitando, riuscendo a prenderla al volo. La bambina, nonostante lo spavento, è stata trasportata cosciente all'ospedale infantile Regina Margherita. Le fonti ospedaliere rassicurano che, nonostante la caduta, la sua vita non è in pericolo. L'eroico salvatore, invece, è stato portato all'ospedale CTO con traumi toracici e alle braccia a causa dell'impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto e per comprendere le circostanze che hanno portato alla pericolosa caduta. Dai primi riscontri, la bambina si trovava in casa con i genitori al momento dell'incidente. La comunità di Torino ora guarda a quest'uomo come un eroe, riconoscendogli il merito di aver fatto la differenza tra la vita e la morte in un momento cruciale.