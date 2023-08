Cronaca Sardegna: Turismo e ondata di migranti - L'isola ad un bivio

La Sardegna, nota per le sue spiagge idilliache, sta affrontando un'emergenza migratoria. Solo nell'ultima settimana, le coste dell'isola hanno visto sbarchi quasi giornalieri. L'episodio alla spiaggia di Campana, dove 13 migranti tra cui un bimbo di 6 mesi sono stati intercettati tra i bagnanti, ne è l'ultimo esempio. A Porto Pino, un altro gruppo di quattro algerini è approdato, senza lasciare tracce del loro barchino. Questa ondata si potrebbe intensificare. La nuova circolare del Ministro dell'Interno, Matteo Pientedosi, mira a distribuire i migranti basandosi sull’estensione territoriale delle regioni. Ciò potrebbe portare la Sardegna a ospitare fino al 30% dei nuovi arrivi in Italia. Con oltre 102.000 migranti sbarcati in Italia quest'anno, l'isola potrebbe vedere un notevole incremento.Mentre la Prefettura di Cagliari cerca soluzioni per l'accoglienza, è evidente l'urgenza di un equilibrio tra i doveri umanitari e la salvaguardia dell'economia turistica sarda.