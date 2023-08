L'Ultimo saluto a Marina: tra dolore e mistero nelle acque di Baunei

Nel corso della commovente cerimonia, padre Pinuccio Demarcus ha rievocato l'ultimo messaggio inviato da Marina ai suoi cari, pochi istanti prima del tragico evento: "Sto tornando a casa". Parole che, a detta del sacerdote, contengono una profonda valenza simbolica: "È come se il destino avesse già tracciato il suo percorso, guidandola verso la sua vera dimora eterna". Nel frattempo, sorgono dubbi e domande circa le circostanze dell'incidente.





La procura di Lanusei ha prontamente avviato un'indagine, cercando di gettare luce su una situazione che solleva interrogativi. L'area, nota per la sua bellezza ma anche per i suoi pericoli, era stata interdetta ai natanti con specifiche segnalazioni. L'elicottero Drago 144 del reparto volo Sardegna dei vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo aereo, mentre un team di sommozzatori ha ispezionato il fondale. Il corpo di guardia costiera di Olbia è stato presente sul campo, avendo avuto un ruolo chiave nel trasporto della giovane subito dopo l'incidente. È fondamentale ora, per la comunità e per la famiglia della dottoressa Masia, che venga fatta chiarezza.

Nuoro ha reso omaggio, il 25 agosto, a Marina Masia, la brillante 28enne tragicamente colpita da un massiccio tronco di leccio mentre si trovava nelle acque delle affascinanti Piscine di Venere, presso il litorale di Baunei, in Ogliastra. I riti funebri si sono svolti presso la chiesa della Madonna della Grazie, le cui porte si sono aperte a una moltitudine di persone desiderose di offrire le proprie condoglianze. L'edificio sacro ha faticato a contenere la marea di amici, parenti e conoscenti venuti a dare l'ultimo saluto a una giovane piena di potenziale e speranze.