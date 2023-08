Ritrovamenti dal passato: Il costume di Loiri Porto San Paolo riaffiora da un baule dimenticato

È grazie alla sinergia tra Paola Mancini e Roberta Lacana, medico con una passione fervente per le tradizioni della Sardegna, che questi pezzi d'arte tessile sono stati studiati, analizzati e infine presentati alla comunità di Loiri Porto San Paolo. Questi abiti sono testimonianze silenziose della vita quotidiana, della spiritualità e delle condizioni socio-economiche delle donne galluresi di un tempo. Hanno raccontato, attraverso le loro fibre, la storia di una terra che si estende dalla montagna al mare e di un popolo che, pur nelle avversità, ha sempre mantenuto viva la propria identità. Oggi, questi cimeli, una volta nascosti e dimenticati, sono diventati simboli di una comunità che riscopre e si riappropria delle proprie radici. È un segnale importante in un momento storico in cui la globalizzazione tende a omologare le culture.





La Sardegna, con la sua ricca tappezzeria di tradizioni e storie, mostra al mondo che la vera identità risiede nelle piccole storie, nei dettagli nascosti nei bauli delle nonne, nel ricordo di un abito, nell'eco di una canzone antica. Mancini e Lacana sono esempi luminosi di come la passione per la propria terra possa trasformarsi in una missione di conservazione culturale. La loro ricerca, con il supporto dell'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, è un promemoria per tutti noi: le radici della nostra identità, nonostante possano sembrare dimenticate, sono sempre pronte a sbocciare di nuovo, purché ci sia chi le custodisce e le nutre con amore e dedizione.

In un'era in cui la tecnologia sembra sorpassare ogni angolo della nostra vita quotidiana e in cui le nuove generazioni osservano spesso il passato con un velo di indifferenza, è rinfrescante scoprire che alcune tradizioni non sono completamente estinte. Come autentici custodi della nostra storia, ci sono ancora quei bauli antichi, sigillati con cura e passione, che conservano al loro interno le storie dei nostri antenati come se fossero tesori inestimabili. Da uno di questi scrigni del tempo, emerge una gemma dimenticata: un abito tradizionale di Loiri Porto San Paolo, datato metà dell'800. Questo reperto, eredità della tradizione sarda che sembrava svanita nel tempo, è stato custodito con devozione da Paola Mancini, un'archeologa le cui radici sono strettamente intrecciate con questo cimelio, dato che apparteneva ad una sua antenata. La scoperta di questa reliquia culturale getta una nuova luce sulla tradizione gallurese dell'abbigliamento, una tradizione che si pensava fosse andata perduta.