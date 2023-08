La visione di Mattarella e il futuro della nostra Italia

"La nostra costituzione nasce per superare, per espellere, l'odio, come misura dei rapporti umani" ha dichiarato, sottolineando con fermezza il bisogno di superare le divisioni e la discordia. È una lezione di storia, di diritti e di principi. Nella sua recente apparizione al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, il presidente ha tracciato con determinazione un percorso che affonda le sue radici nelle lezioni dei padri costituenti, e guarda avanti verso un futuro di unità e cooperazione. Mattarella non esita a ricordare gli orrori del passato, ma lo fa per evidenziare la necessità di non dimenticare, e di costruire su quei dolorosi ricordi una nazione più forte e coesa. Nella sua visione, l'"amicizia" diventa un concetto chiave. Non un'amicizia superficiale, ma una che porta con sé il peso di valori e principi. Una che si estende oltre la sfera privata, diventando un pilastro della società.





"Le identità plurali sono il valore della nostra patria, del nostro, straordinario, popolo, frutto dell'incontro di più etnie, consuetudini, esperienze, religioni; di apporto di diversi idiomi per la nostra splendida lingua", ha affermato il presidente, sottolineando l'importanza di accettare e celebrare le diverse identità presenti nel Paese. Uno dei temi più spinosi che il Paese sta affrontando è quello dell'immigrazione. E sulle politiche migratorie, il Presidente ha un messaggio ben definito. Dichiara con chiarezza che non si possono affrontare queste sfide con muri o barriere, e richiede un approccio globale, con l'Unione Europea al centro degli sforzi. Tuttavia, per quanto le parole del Presidente siano chiare e dirette, c'è un appello implicito a tutti noi, lettori, cittadini e politici: è il momento di ascoltare, riflettere e agire. Come ha saggiamente osservato citando Giuseppe Dossetti: "E' proprio, nei momenti di confusione, o di transizione indistinta, che le Costituzioni adempiono la, più vera, loro funzione: cioè, quella di essere, per tutti, punto di riferimento e di chiarimento". E, in questi tempi incerti, non c'è mai stato un momento più cruciale per tornare a quei principi fondamentali e guidare il Paese verso un futuro più luminoso.

Il ritorno del Presidente Sergio Mattarella sulla scena pubblica si caratterizza per la sua acuta consapevolezza del clima attuale, e la necessità di richiamare all'ordine il Paese, attraverso messaggi chiari e una visione ben definita.