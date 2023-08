La storica villa di Joyce Lussu in vendita: Appello per la sua conservazione al patrimonio nazionale





Francesca Ghirra, deputata del partito Progressista, ha risposto prontamente all’appello sollevato da parenti, scrittori e amici, manifestando l'intento del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra di proporre in Parlamento che la villa venga incorporata nel patrimonio dello Stato. “La notizia della vendita della villa appartenuta alla famiglia di Joyce Lussu nella Contrada San Tommaso a Fermo ci dispiace e ci preoccupa. Presenteremo alla Camera interrogazioni, emendamenti e ordini del giorno al primo provvedimento utile per sollecitare il Governo affinché sia acquisita al patrimonio pubblico”, dichiara la deputata Ghirra. Joyce Lussu, nota anche come Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, ha avuto un'illustre carriera come partigiana, capitana delle brigate Giustizia e Libertà, nonché come femminista, poetessa, scrittrice, e molte altre importanti figure. Dopo la morte del marito, Emilio Lussu, scrittore e fondatore del Partito Sardo d’Azione, Joyce ha trascorso i suoi anni nella villa di Fermo.





“Acquisire la villa, valorizzarla e renderla fruibile sarebbe un modo straordinario di onorare la storia di Joyce Lussu, delle battaglie per la Liberazione del nostro Paese e dei principi su cui si fonda la nostra Repubblica. Si tratta, infatti, di un posto speciale, non solo perché ci abitò una protagonista della storia del Novecento, ma perché durante la Resistenza divenne rifugio di ufficiali e militari Alleati e, poi, crocevia di scambi culturali, frequentata da poeti, scrittori e intellettuali.” In conclusione, Ghirra esorta: “Rivolgiamo un accorato appello al Ministro Sangiuliano perché la storica villa venga acquisita al patrimonio pubblico e musealizzata per entrare a far parte delle straordinarie ricchezze storico culturali del nostro Paese.”

È recentemente emerso che la storica villa di San Tommaso di Fermo, un tempo appartenuta alla rinomata famiglia di Joyce Salvadori Lussu, è ora in vendita. Tale informazione è stata condivisa dal nipote Tommaso attraverso un post sulla sua pagina Facebook.