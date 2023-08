Ulteriore chiusa di Caretta Caretta al Poetto: 70 tartarughine prendono il mare

Fortunatamente, la reattività è stata facilitata dalla vicinanza di una pattuglia della Base navale di Cagliari, già presente a poche centinaia di metri dal luogo, intenta a sorvegliare un altro nido precedentemente individuato. La schiusa di oggi ha una particolarità: non era stata registrata, similmente a quanto accaduto l'11 agosto.





In quell'occasione, il personale dell'Assessorato per la Difesa dell'Ambiente ha giocato un ruolo cruciale nel preservare e assistere la nascita dei piccoli. La sorpresa di oggi suggerisce che potrebbero esistere altri nidi non censiti nella stessa zona. Il Corpo forestale esorta i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi evento di interesse ambientale al numero 1515, contribuendo così alla protezione e alla conservazione del nostro prezioso ecosistema.

Nelle prime ore di questa mattina, sulla rinomata spiaggia del Poetto, proprio nei pressi dell'ippodromo, è stata testimone di un evento naturale emozionante: la schiusa di un nido di Caretta caretta. Ben 70 piccoli esemplari hanno intrapreso il loro primo viaggio verso le acque marine. Il pronto intervento del Corpo forestale è stato possibile grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino al numero di emergenza 1515.